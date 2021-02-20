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國華街老店遭爆將吃剩湯圓回鍋再賣 消費者目睹：食慾全沒了

聯合新聞網 / 綜合報導
湯圓示意圖。 圖／ingimage
湯圓示意圖。 圖／ingimage

台南是不少人心目中的「美食之都」，其中市區國華街更是集結了眾多小吃，不只觀光客愛去，連當地人也時常前往，一名網友表示日前和媽媽到國華街吃午餐，走進了一家小吃店，點了鹹湯圓和扁食，結果親眼目睹阿姨把前一位客人吃剩的湯圓倒回去大鍋內，又端給她們吃，讓她們直呼真的太噁心，食慾全消。

一名網友在臉書「爆料公社」發文，日前和媽媽一起到台南國華街吃午餐，突然想吃米糕所以走進去一家小吃店，坐下來後看到有現包的鹹湯圓和扁食，於是各點一份想嚐嚐看，媽媽點完餐後看到阿嬤去收桌子，全部的碗都放進了水槽裡，唯獨一個碗放在料理台上，那碗裡面有一顆客人吃剩已經破掉的湯圓，讓她們很懷疑是不是要倒回去。

網友目睹店員把一個還剩一個湯圓的碗放在料理台上，事後發現店員把剩下的倒回大鍋，還端給她們，讓她們直呼實在太噁了。 圖／爆料公社
網友目睹店員把一個還剩一個湯圓的碗放在料理台上，事後發現店員把剩下的倒回大鍋，還端給她們，讓她們直呼實在太噁了。 圖／爆料公社

於是原po就走到門口看著店家準備餐點，結果真的看到她們把那一碗吃剩的湯圓，連著湯一起倒回去大鍋裡面，然後再撈起來端上來給她們，一看真的是破掉的那一顆，後來覺得太噁心了，連米糕都沒吃完就決定要走。

走的時候也決定要和老闆娘說一下這是不對的行為，但起初店員阿姨打死不承認「妳不要在那邊黑白講」，原po則不斷重複「是親眼看到把剩下的倒回去」，阿姨還生氣的去收桌子，原po表示錢會照付，但希望能看到阿姨在她們眼前把剩下的兩碗倒掉，以免下個客人受害，講到最後阿姨才態度大轉變，連忙道歉。

原po也說，因為有點餐所以最後還是有付錢，但覺得店家這種行為真的很不衛生，是把前一位客人「吃剩的」整個倒回去，裡面還有前一位客人的口水，而且可能也不是第一次了，她認為，老闆娘應該是出自於節儉，但這樣實在太省，聽說還是一間號稱70年的老店「這樣做真的真的很不優，食慾都沒了」。

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