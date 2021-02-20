今起7天空品黑暗期等雨除 氣象局：西半部整周很難下雨

受到東北季風減弱影響，擴散條件差，環保署預測，今天起空氣品質不佳，空品黑暗期至少持續五至七天，其中西半部地區、中南部地區，空品將達橘色提醒等級，甚至是紅色警示。空汙要等雨除，對此，中央氣象局說，這周西半部確實很難下雨，尤其下周一前，西半部風力更是偏弱。

氣象預報員葉致均說，下周一前天氣算是很穩定，西半部很難下雨，主要是日夜溫差大。西半部風力偏弱，以偏東風跟東南風為主。整周幾乎沒雨。

葉致均說，下一波東北季風增強在下周二，但很快，下周三又減弱，主要是為東半部跟恆春半島帶來水氣。下周一、二還有颱風外圍環流影響，不過他說，今年首颱杜鵑強度已經沒有那麼好，上來水氣有限，降雨還是集中在花東跟恆春半島。