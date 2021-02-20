旅行社挺桃園！ 易飛網加碼推2天1夜99元 限量100名

「最有感」挺桃園！旅遊電商易飛網今天宣布，為歡慶衛生福利部桃園醫院於昨日正式重啟復工，即日起攜手桃園市政府重磅推出「這一刻我們都是桃園人」專案，走訪桃園網美打卡景點外加青埔商圈血拼購物的兩天一夜輕旅行，「最有感價」僅99元，且加購高鐵票再享78折優惠，名額限量100名，現已於易飛網官網開放搶購。

易飛網說，2月8日即率業界推出「春節來七桃」專案、邀請國人作伙「挺桃園」，凡2月底前訂購且入住桃園指定飯店即可獲贈500元住宿補助金及「牛轉魅力金三角」一日遊券等雙重優惠。這次更再加碼推出升級版「這一刻我們都是桃園人」專案，主打桃園兩天一夜輕旅行「最有感價」99元，且加購高鐵票再享78折優惠，由於看好桃園旅遊市場前景，未來不排出將再推出更多桃園優惠旅遊專案行程。

易飛網說，「這一刻我們都是桃園人」專案，限定為2月25日或2月26日出發的兩天一夜小旅行，除可入住桃園市區精選飯店外，還可走訪網美打卡景點馬祖新村、感受擁有異國風情的忠貞市場，並到富有濃濃日本風情的蛋寶不老村回味遊日的感動，最後再前往機場巡禮、青埔商圈血拼購物，一日輕旅行就能將桃園的多元文化與魅力坐收眼底。該次專案限額僅100名，歡迎國人把握機會搶購。

易飛網表示，在中央與地方的齊心協力下，桃園已走過群聚感染事件陰霾，昨天更在全台民眾見證下重啟營運，這段抗疫過程的點滴，可謂團結人心戰勝病毒的最佳示例，也彷彿是替觀光產業注入一劑「強心針」，而推廣大桃園地區的觀光旅遊市場向來是易飛網長期的核心戰略之一。

易飛網表示，儘管先前群聚事件曾一度降低國人赴桃旅遊意願，但桃園多元文化魅力與當地獨特美食，仍舊是國人期盼前往旅遊的強大拉力，如今隨著部桃危機解除、疫情逐漸趨緩，加上近期機場、青埔商圈及網紅打卡景點陸續竄起等因素，已再度推升民眾遊桃意願。