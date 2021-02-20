快訊

中國公布邊境衝突片段 指印度越界挑釁蓄謀攻擊

軍情局「台灣第一特務」涉共諜案 4名退役將校違反國家情報工作法遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅行社挺桃園！ 易飛網加碼推2天1夜99元 限量100名

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
旅遊電商易飛網今天宣布，即日起攜手桃園市政府重磅推出「這一刻我們都是桃園人」專案，「最有感價」僅99元。圖／易飛網提供
旅遊電商易飛網今天宣布，即日起攜手桃園市政府重磅推出「這一刻我們都是桃園人」專案，「最有感價」僅99元。圖／易飛網提供

「最有感」挺桃園！旅遊電商易飛網今天宣布，為歡慶衛生福利部桃園醫院於昨日正式重啟復工，即日起攜手桃園市政府重磅推出「這一刻我們都是桃園人」專案，走訪桃園網美打卡景點外加青埔商圈血拼購物的兩天一夜輕旅行，「最有感價」僅99元，且加購高鐵票再享78折優惠，名額限量100名，現已於易飛網官網開放搶購。

易飛網說，2月8日即率業界推出「春節來七桃」專案、邀請國人作伙「挺桃園」，凡2月底前訂購且入住桃園指定飯店即可獲贈500元住宿補助金及「牛轉魅力金三角」一日遊券等雙重優惠。這次更再加碼推出升級版「這一刻我們都是桃園人」專案，主打桃園兩天一夜輕旅行「最有感價」99元，且加購高鐵票再享78折優惠，由於看好桃園旅遊市場前景，未來不排出將再推出更多桃園優惠旅遊專案行程。

易飛網說，「這一刻我們都是桃園人」專案，限定為2月25日或2月26日出發的兩天一夜小旅行，除可入住桃園市區精選飯店外，還可走訪網美打卡景點馬祖新村、感受擁有異國風情的忠貞市場，並到富有濃濃日本風情的蛋寶不老村回味遊日的感動，最後再前往機場巡禮、青埔商圈血拼購物，一日輕旅行就能將桃園的多元文化與魅力坐收眼底。該次專案限額僅100名，歡迎國人把握機會搶購。

易飛網表示，在中央與地方的齊心協力下，桃園已走過群聚感染事件陰霾，昨天更在全台民眾見證下重啟營運，這段抗疫過程的點滴，可謂團結人心戰勝病毒的最佳示例，也彷彿是替觀光產業注入一劑「強心針」，而推廣大桃園地區的觀光旅遊市場向來是易飛網長期的核心戰略之一。

易飛網表示，儘管先前群聚事件曾一度降低國人赴桃旅遊意願，但桃園多元文化魅力與當地獨特美食，仍舊是國人期盼前往旅遊的強大拉力，如今隨著部桃危機解除、疫情逐漸趨緩，加上近期機場、青埔商圈及網紅打卡景點陸續竄起等因素，已再度推升民眾遊桃意願。

機場 高鐵

延伸閱讀

聯合再生太陽能模組出貨稱冠同業 市占挑戰五成

疫情影響！藍綠黨團總召聯合交接 創桃市議會創舉

旅遊業再推桃園住一晚最低499 20日開訂限500人

下班注意！台鐵傳事故 鶯歌桃園間單線行車

相關新聞

低溫特報！ 日夜溫差大 各地晴到多雲

中央氣象局說，因輻射冷卻影響，今天各地早晚仍偏冷，由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣；又因風向漸轉東風，氣溫將持續回...

影／今起3天空氣品質超差！ 天氣風險：主要是境內汙染

今天至下周一注意空氣汙染！天氣風險公司表示，今天到下周一的天氣非常穩定，加上風速微弱，預計北部、西半部的空氣汙染會相當嚴...

各地晴朗 吳德榮：留意日夜溫差達15度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲；殘餘冷空氣加上超...

凌晨1：55東部近海規模3.7地震 最大震度台東縣4級

根據中央氣象局最新資訊，20日1時55分發生芮氏規模3.7地震，地震深度10.6公里，震央位於台東縣政府東北方40.7公...

國華街老店遭爆將吃剩湯圓回鍋再賣 消費者目睹：食慾全沒了

台南是不少人心目中的「美食之都」，其中市區國華街更是集結了眾多小吃，不只觀光客愛去，連當地人也時常前往，一名網友表示日前和媽媽到國華街吃午餐，走進了一家小吃店，點了鹹湯圓和扁食，結果親眼目睹阿姨把前一位客人吃剩的湯圓倒回去大鍋內，又端給她們吃，讓她們直呼真的太噁心，食慾全消。

杜鵑颱風太弱！ 水氣有限北抬幅度不足 水庫解渴無望

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天各地普遍有陽光，感覺上並不太冷，但是夜晚清晨的輻射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。