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台中后里橡膠工廠失火！天空大片「黑雲」 衛星雲圖都拍到了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
鄭明典表示，衛星雲圖的真實色彩影像可以看到黑煙，早上因爲大氣穩定而且風速微弱，所以煙流沒有飄很遠，主要還是水平擴散，所以衛星影像中的黑煙範圍不是細長分布，而是約略成一個橢圓，或甚至像個長方型。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，衛星雲圖的真實色彩影像可以看到黑煙，早上因爲大氣穩定而且風速微弱，所以煙流沒有飄很遠，主要還是水平擴散，所以衛星影像中的黑煙範圍不是細長分布，而是約略成一個橢圓，或甚至像個長方型。圖／取自鄭明典臉書

台中市后里一家橡膠工廠今天凌晨起火，火勢猛烈，濃煙不斷從廠內竄出，直到上午6時53分火勢才控制住。網友拍攝到火災地點天空出現大片「黑雲」，就連衛星雲圖都拍到了。

中央氣象局鄭明典在臉書表示，衛星雲圖的真實色彩影像可以看到黑煙，早上因爲大氣穩定而且風速微弱，所以煙流沒有飄很遠，主要還是水平擴散，所以衛星影像中的黑煙範圍不是細長分布，而是約略成一個橢圓，或甚至像個長方型。

鄭明典說，一開始的高溫讓煙流上升，幾乎垂直，表示風速微弱，到一個高度後，很明顯的煙流轉水平發展，表示那附近有很穩定的逆溫層，之後煙流受逆溫層影響，往上擴散不明顯，主要是水平隨風飄動和擴散，遠一些後稍稍有往下擴散。

台中市后里一家橡膠工廠起火，火勢猛烈，濃煙不斷從廠內竄出，黑煙籠罩整個天際。圖／台中市消防局提供
台中市后里一家橡膠工廠起火，火勢猛烈，濃煙不斷從廠內竄出，黑煙籠罩整個天際。圖／台中市消防局提供

鄭明典 氣象局

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