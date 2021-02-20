台中后里橡膠工廠失火！天空大片「黑雲」 衛星雲圖都拍到了

台中市后里一家橡膠工廠今天凌晨起火，火勢猛烈，濃煙不斷從廠內竄出，直到上午6時53分火勢才控制住。網友拍攝到火災地點天空出現大片「黑雲」，就連衛星雲圖都拍到了。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖的真實色彩影像可以看到黑煙，早上因爲大氣穩定而且風速微弱，所以煙流沒有飄很遠，主要還是水平擴散，所以衛星影像中的黑煙範圍不是細長分布，而是約略成一個橢圓，或甚至像個長方型。