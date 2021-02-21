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台南一大樓貼出住戶確診新冠肺炎公告 居民恐慌

Speedtest台灣5G報告首度出爐

文 / 遠傳 提供

再獲國際權威認證 遠傳5G網速全台第一
加持台灣網速挺進全球第16名

Speedtest台灣5G報告首度出爐！遠傳再獲國際權威認證「5G網速全台第一」，加持台灣網速(含3G、4G、5G)挺進全球第16名！ 圖／遠傳 提供
Speedtest台灣5G報告首度出爐！遠傳再獲國際權威認證「5G網速全台第一」，加持台灣網速(含3G、4G、5G)挺進全球第16名！ 圖／遠傳 提供

國際網路測速權威Ookla首度公布「Speedtest台灣5G報告」，台灣行動網速持續提升，5G開台更挹注強勁成長動能，2019至2020年台灣3G、4G、5G綜合「下載網速」提升幅度高達30.4%，躍居全球第16名！此外，2020 Q4台灣「5G下載網速」中位數達260.01Mbps，相較於「4G下載網速」大幅高出522%。遠傳5G網速無論下載、上傳、延遲均為全台第一，坐穩「5G網速冠軍」；遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，帶動台灣網速升級，目標年底達90%涵蓋率，讓每位用戶都能享受全台第一、全球名列前矛的5G網速！

遠傳網路建設一路超前佈署，自4G時代即引進「客戶體驗管理系統」(CEM, Customer Experience Management)，透過AI分析不同時段、日期、應用服務的網路使用情境，進而配置適當的網路資源，達成效益極大化。例如運用AI分析平日白天的科學園區、夜晚的高密度住宅區、假日熱門景點等不同情境，依需求規劃網路建設。5G時代除了利用AI大數據分析進行「基地台選址」，更自行研發「自動化5G帶站平台」，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業。用心打造的網路品質，一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」的殊榮！

根據「Speedtest台灣5G報告」，台灣行動網速受益於5G技術而穩定上升，全球綜合網速(含3G、4G、5G)排名躍升至第16名，相較於2019年1月報告，一舉前進13名！此外，台灣各大都會區5G下載網速也首度出爐，網速結果均接近台灣「5G下載網速」中位數260.01Mbps，包含桃園市265.01 Mbps、台北市261.79 Mbps、台中市260.20 Mbps、台南市241.72 Mbps、新北市236.69 Mbps。遠傳5G佈建初期即以六都、百大商圈等人口密集的都會區為目標，並逐步擴大涵蓋範圍至住宅區、商業區、熱門景點、大眾運輸，預計年底達全台90%人口涵蓋率。

國際權威機構接連認證遠傳「5G網速全台第一」，顯示遠傳5G「建設用心、服務貼心、體驗最順心」不只是口號，而是現在進行式的品牌承諾。遠傳將持續用心建設，並佐以AI加持，讓用戶能享受世界級的5G優質網路，體驗5G創新服務的樂趣！

根據「Speedtest台灣5G報告」，2020 Q4遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，帶動台灣網速升級，目標年底達90%涵蓋率，讓每位用戶都能享受全台第一、全球名列前矛的5G網速！ 圖／遠傳 提供
根據「Speedtest台灣5G報告」，2020 Q4遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，帶動台灣網速升級，目標年底達90%涵蓋率，讓每位用戶都能享受全台第一、全球名列前矛的5G網速！ 圖／遠傳 提供

2020 Q4台灣「5G下載網速」中位數達260.01Mbps，相較於「4G下載網速」大幅高出522%。 圖／遠傳 提供
2020 Q4台灣「5G下載網速」中位數達260.01Mbps，相較於「4G下載網速」大幅高出522%。 圖／遠傳 提供

台灣各大都會區5G下載網速也首度出爐，網速結果均接近台灣「5G下載網速」中位數260.01Mbps。 圖／遠傳 提供
台灣各大都會區5G下載網速也首度出爐，網速結果均接近台灣「5G下載網速」中位數260.01Mbps。 圖／遠傳 提供

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