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影／今起3天空氣品質超差！ 天氣風險：主要是境內汙染
今天至下周一注意空氣汙染！天氣風險公司表示，今天到下周一的天氣非常穩定，加上風速微弱，預計北部、西半部的空氣汙染會相當嚴重。
「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專的今天到下周一PM2.5的模擬影片，加上風速風向，一窺這波空氣汙染的嚴重程度與模擬情形。從模擬資料中也可以看出，接下來三天並沒有明顯的境外汙染，主要都是境內汙染。
天氣風險公司表示，有時候境外汙染雖然嚴重，但東北風一吹很快就過了，這種連續數日的穩定天氣，讓境內汙染不斷堆積，處理起來更頭痛。
環保署今天上午9時提醒雲嘉南地區、二林、彰化（大城）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、觀音地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
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