影／今起3天空氣品質超差！ 天氣風險：主要是境內汙染

台南是不少人心目中的「美食之都」，其中市區國華街更是集結了眾多小吃，不只觀光客愛去，連當地人也時常前往，一名網友表示日前和媽媽到國華街吃午餐，走進了一家小吃店，點了鹹湯圓和扁食，結果親眼目睹阿姨把前一位客人吃剩的湯圓倒回去大鍋內，又端給她們吃，讓她們直呼真的太噁心，食慾全消。

2021-02-20 11:12