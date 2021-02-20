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各地晴朗 吳德榮：留意日夜溫差達15度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲；殘餘冷空氣加上超強夜間輻射冷卻帶來極低溫；截至上午6時本島平地的最低氣溫，除中、彰外，其餘縣市皆低於10度。依序為新竹峨眉鄉6.5度，新北雙溪區6.5度，苗栗頭屋鄉7.0度，基隆七堵區7.0度，桃園大溪區7.1度。
今天白天起至下周一各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、都是舒適微熱的天氣，夜間輻射冷卻很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。今天北部9至25度，中部9至27度，南部9至28度，東部8至25度。明晨局部平地低溫仍將降至10度以下。
他說，下周二微弱東北季風南下，北部、東半部及恆春半島轉有局部短暫雨；下周三、周四東北風轉偏東風，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。夜間輻射冷卻大幅減弱，各地低溫明顯回升，天氣舒適偏暖。
中央氣象局20日2時潛勢預測圖顯示，杜鵑颱風在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，抵達菲律賓前略增強；通過菲律賓陸地時，受地形破壞；進入南海，環境垂直風切逐漸增大，強度將再減弱。19日20時歐洲模式模擬顯示，下周二杜鵑在南海減弱，其外圍水氣通過巴士海峽向東移動，邊緣稍接觸到恆春半島及東南部，影響很輕微。下周三外圍水氣東移遠離。由於是第4、5天的模擬，應持續觀察，若有調整再作修正。
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