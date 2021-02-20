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低溫特報！ 日夜溫差大 各地晴到多雲
中央氣象局說，因輻射冷卻影響，今天各地早晚仍偏冷，由於大氣偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣；又因風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22至24度，中南部約25至26度，各地日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物。
此外，位於菲律賓東南方海面的颱風杜鵑，今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻南南東方1970公里海面上，以每小時13公里速度，向西北進行，朝菲律賓中南部群島方向移動，對台灣沒有直接影響。
中央氣象局發布低溫特報，今天輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。
橙色燈號(非常寒冷)：金門縣有6度以下氣溫發生的機率，注意防範。
黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。
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