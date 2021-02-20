還不能出國 那來看看超美水下紀錄片？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain於1953年正式推出了潛水腕表—五十噚系列，耐磨的藍寶石水晶表圈與優異的防水性能，成為專業、休閒、品味的多重標地。圖 / Blancpain提供（合成圖）。
Blancpain於1953年正式推出了潛水腕表—五十噚系列，耐磨的藍寶石水晶表圈與優異的防水性能，成為專業、休閒、品味的多重標地。圖 / Blancpain提供（合成圖）。

很想出國是人之常情，但衛福部預估最快可能要明年2022年初才能解禁往外飛。想欣賞奇蹟美景、又還不能出國的當下，或許先來看看超美的水下紀錄片

位處印度洋中心、還沒淹沒前的「拉佩魯茲山（Mont La Pérouse）」其實是座島嶼，而現在，這裡既是食物來源地、也是庇護點，大量海洋生物於遷徙時在此棲息，而令海山中的動植物種類繁多且獨特。畢竟拉佩魯茲山是一座海平面下的島嶼，即便在instagram中搜尋關鍵字也不會有任何畫面，還好、我們還有法國生物學家Laurent Ballesta與他包含了水下攝影師、研究人員的探險小夥伴們。

從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。透過觀察與相片評估法、生物和地質採樣，以及使用相機和聲納等技術，拉佩魯茲山的生物多樣性因而被詳實記錄。由於拉佩魯茲山位於開放水域，海洋環境易受強風和持續不斷的洋流所影響，潛水員最長的潛水時間持續接近1個小時，而深度則為60米；而在110米至140米之間則潛水長達30分鐘，每天的上升和全面減壓就要耗費3至5小時，不包含水下的作業時間。

水下大量的珍惜視覺最後集結成冊，為拉佩魯茲山的海洋生態性，留下了最佳註記。而長達52分鐘的紀錄片，則在德法雙語的藝文公共電視台Arte TV上播出，直至2021年的4月21日，下一次的播出時間則為2月26日。

但如果所在的區域無法收看？其實這次記錄片、以及Laurent Ballesta與其團隊是由長期關心海洋的瑞士鐘表品牌寶珀（Blancpain）所贊助。前往Blancpain的官方instagram帳號：「blancpain1735」的igtv中，將有一段約3分44秒的短片。無需收費、畫面很美、法文悅耳。不用出國，同樣也能短暫欣賞印度洋中心的水下奇景。

拉佩魯茲山是一座海平面下的島嶼，此處既是食物來源地、也是庇護點，並有大量海洋生物於遷徙時在此棲息。圖 / Blancpain提供。
拉佩魯茲山是一座海平面下的島嶼，此處既是食物來源地、也是庇護點，並有大量海洋生物於遷徙時在此棲息。圖 / Blancpain提供。
從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。圖 / Blancpain提供。
從2019年11月開始，Laurent Ballesta與其團隊同時進行了科學考察、潛水挑戰，並以動態影像記錄下這片美麗而煥發奇異生命力的處女之地。圖 / Blancpain提供。
法國生物學家Laurent Ballesta與其包含水下攝影師、研究人員的團隊，完成了長達55分鐘的水下美麗紀實。圖 / Blancpain提供。
法國生物學家Laurent Ballesta與其包含水下攝影師、研究人員的團隊，完成了長達55分鐘的水下美麗紀實。圖 / Blancpain提供。

印度 紀錄片

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