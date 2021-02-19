明起一周空汙嚴重環署應變 環團：靠稽查怎麼夠？

環保署預測，明天起擴散條件差，西半部地區空氣品質不佳，特別是雲嘉南高屏地區，這波空品差的天氣型態至少會維持5到7天，環保署推出減排、稽查等各項防治為；環團表示，這些作為象徵意義比較大，不是不該做，要大動作宣示也可以，但修法該做的還是要做，平時就應該系統性的演練，會讓空汙減排更有效力。

立委陳椒華中部服務處主任許心欣表示，欣見環保署反求諸己，正視本土汙染累積問題，以減少境內汙染方式，因應氣象擴散不佳的挑戰，但請所有固定污染源有感減量，共體時艱，尤其是國營企業和前百大汙染源；她認為，政府應提出緊急限制汽機車上路和長期抑制汽機車成長的方案，而非鼓勵使用大眾運輸而已，畢竟中南部大眾運輸系統不發達，難以轉換交通工具。

許心欣表示，中鋼、中龍鋼鐵是汙染大戶，近年減排作為太少，應有感減排，負起企業社會責任，且中鋼應至少減少一座高爐及煉焦爐，減少外銷，甚至增加外購鋼胚等方式取代，以改善「汙染留台灣、危害國人健康」的不當獲利方式。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，過去幾年環保署承諾要調降「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」中，空氣品質「嚴重惡化」的定義，但開了多次公聽會也沒有下文，現行的規範是，空氣品質達到PM2.5移動平均值150才算空品「嚴重惡化」，但以現在環保署的空品警示紅燈數值才54，空氣就灰矇矇很可怕了，若150根本不可能出門，這樣的超高標準看的到、吃不到。

王敏玲表示，環團要求調降這不可能達到的標準已經很多年，講到不想再說了，但環保署雖然承諾，也開了公聽會，但卻遲遲未修法；她說，先定義甚麼是空氣品質「嚴重惡化」，這樣，公務人員進行行政措施，才能有法源依據，可以直接要求固定汙染源可以強制減排10%，且這並非當天排放多少量的10%，這樣的減排才會讓人真正有感。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，民進黨執政已經五年了，靠稽查怎麼會有用、怎麼夠，應該透過系統制度，緊急應變方法，全民演練全民參與，比如新冠肺炎部桃群聚感染事件，醫院針對類似的感染，過去定期、反覆演練，真的遇到事件，也才能應對；現在空汙來襲也是一樣，除了電廠減排輪休外，移動污染源在國外有單號車排、雙號車牌入城之類的措施，國內的類似措施，應該很早就應該演練了，不是等到空汙來襲才動作。