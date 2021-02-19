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怕胖又怕餓？地獄廚神教你做美味飽足的「櫛瓜歐姆蛋」

聯合報 / 文／戈登．拉姆齊（地獄廚神）
櫛瓜歐姆蛋。圖／尖端出版社提供
櫛瓜歐姆蛋。圖／尖端出版社提供

誰說注重美食者無法減重呢？聞名世界的地獄廚神：戈登．拉姆齊，就是透過飲食和運動雙管齊下，成功控制體重的實踐者，戈登希望每個人吃東西都能感到美味又滿足，即使是在接受體能訓練和控制體重時，也能在家好好吃一頓，怕胖怕餓又注重美食的你，快來學廚神料理吧！

【地獄廚神的櫛瓜歐姆蛋】

戈登說：這款歐姆蛋是單人份的理想餐點，加了櫛瓜絲的歐姆蛋嘗起來更飽足，也教人滿意。

● 本食譜份量

一人份

● 單份營養成分表

卡路里 234

脂肪（公克） 16.0

飽和脂肪（公克） 4.0

碳水化合物（公克） 3.0

糖（公克） 2.0

膳食纖維（公克） 2.0

蛋白質（公克） 20.0

鹽（公克） 0.52

● 櫛瓜麵條

中型櫛瓜1根，刨絲

橄欖油適量

龍蒿（tarragon）1枝，葉片切碎

蛋2顆

海鹽和現磨黑胡椒粉

1. 將櫛瓜絲的水分擰乾。中型的厚底煎鍋中放少許油，開中火。

待油燒熱，加入櫛瓜絲和切碎的龍蒿炒3∼4分鐘，直到櫛瓜變軟。

2. 在這同時，用叉子將蛋稍加打勻，並以鹽和黑胡椒粉調味。

將櫛瓜炒軟後所滲出的水分倒掉，鍋子重回爐上燒熱，並倒入蛋液。

接著快速搖晃煎鍋，使蛋液均勻鋪於鍋面後再煎3∼4分鐘，待蛋液將熟未熟時將鍋子離火。

3. 用耐熱矽膠刮刀或抹刀將歐姆蛋的周邊刮離鍋面。

將鍋子半傾斜，讓鬆開那邊的歐姆蛋對摺至另一半面。

接著，將歐姆蛋滑到或盛至餐盤，趁熱享用。

● 高強度運動版本

體能訓練、跑步或競賽之後急需補充蛋白質時，可以用三顆蛋代替兩顆蛋，或者增加一枚蛋白。

作者介紹：戈登˙拉姆齊，知名主廚，外號「地獄廚神」，是目前知名度廣泛的料理名人之一。出版多本食譜備受粉絲喜愛。

【以上摘文選自《戈登．拉姆齊的享瘦食譜》、作者：戈登．拉姆齊、圖文提供：尖端出版社、整理：記者柯意如】

書名／《戈登．拉姆齊的享瘦食譜》、作者／戈登．拉姆齊、圖／尖端出版社提供
書名／《戈登．拉姆齊的享瘦食譜》、作者／戈登．拉姆齊、圖／尖端出版社提供

食譜 脂肪

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