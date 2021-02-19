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高山氣象站驚見蜂窩全員秒逃 鄭明典還原驚險過程
中央氣象局長鄭明典下午在臉書上表示，局內一處高山氣象站被蜂窩占領，全員立馬疏散。對此，鄭明典向本報表示，好險不是虎頭蜂，最後由第二組維修科科長帶隊處理，已經化險為夷。
鄭明典今天下午在臉書上貼出高山氣象站被蜜蜂占領的照片，並表示是同事怎上維修高山自動氣象站時，打開外罩發現的，隨後全員立馬進行疏散。他還說，學氣象的沒學過捕蜂，以安全為第一。
鄭明典向本報表示，該站位在屏東縣內的檳榔站，目前狀況已經排除，因為不是虎頭蜂，所以沒有攻擊性。
鄭明典說，同事都有受過基本野外訓練，舉凡捕蛇、處理蜂窩等都知道方法，最後由第二組維修科科長帶隊處理。
鄭明典臉書貼文一出，就有網友在底下表示，「好漂亮的蜂巢」、「有野生蜂蜜可以吃，很珍貴的」、「維修的SOP要加入"打草驚蛇"」、「快準備紅茶和可麗餅」等。
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