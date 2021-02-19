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杏鮑菇怎炒才好吃？關鍵1招公開 老饕狂喊：入味的秘密
杏鮑菇是一種美味蕈菇類，除了拿來油炸之外，也可採取鍋炒料理方式，成為香噴噴的家常菜。而近日搜狐號《小楊聊美食》就分享讓杏鮑菇炒得更好吃的秘訣，不過僅只討論「素炒杏鮑菇」的做法，民眾可以參考看看喔！
根據《小楊聊美食》分享，讓「素炒杏鮑菇」美味升級共需四個步驟，其中最重要的在於第三步的「焯水（將被烹調的原料在開水或者清湯中暫短燙一下的處理過程）」。以下將做法列出給大家參考看看。
第一步
取兩個杏鮑菇，清洗乾淨之後將杏鮑菇切成薄片形狀，放置一旁備用。這邊要注意的是，要記得選擇那種自然顏色的杏鮑菇，因為顏色特別白的杏鮑菇一般都是用化學藥劑浸泡過的。
第二步
取幾個青紅椒切成斜片形狀，香蔥切成蔥花，大蒜切成蒜片，蠔油、白糖、醬油、食鹽等調料放置一旁備用。
第三步
起鍋，鍋中加入適量的清水，大火燒開後將切好的杏鮑菇放入鍋中給杏鮑菇焯水。一般焯水三分鐘左右即可，杏鮑菇焯熟後將水倒掉，再把杏鮑菇清洗一遍，瀝乾水分，放置一旁備用。
這邊要提醒，給杏鮑菇焯水有三個作用，包括可以使杏鮑菇吃起來更有嚼勁、後續炒杏鮑菇更快、焯水還可以去除杏鮑菇中的異味。所以這個步驟是美味升級的關鍵，只有多加這個步驟，做出來的杏鮑菇才更入味。
第四步
另起鍋，鍋中加入適量的食用油，加入蔥花與蒜片炒出香味，之後加入切好的青紅椒，大火翻炒至青紅椒斷生後加入焯水後的杏鮑菇，簡單翻炒一下，之後加入醬油、蠔油、白糖、食鹽，繼續翻炒均勻，一道美味可口的炒杏鮑菇就做好了。
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