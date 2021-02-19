中部30多歲男住處鼠出沒 慘成今年第二例漢他出血熱

疾病管制署今公布，國內新增1例漢他病毒症候群出血熱病例，為中部30多歲男性，近期無旅遊史，活動地以住處及工作地周邊為主，住處附近有水稻田跟果園，曾有鼠類出沒。今年才剛過兩個月，就現兩例個案，是五年同期最高，與去年紀錄打平，但都是散發，沒有群聚疫情。

疾管署副署長莊人祥說，個案1月21日起陸續出發燒、頭痛、頭暈及背痛等症狀，1月24日就醫後收治住院，經通報檢驗確診。個案目前已出院，同住者無疑似症狀。衛生單位已前往個案住處周邊進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。

疾管署統計資料顯示，今(2021)年截至2月18日，國內累計2例漢他病毒症候群病例，個案住家附近均有鼠跡。2016至2020年同期數分別為0、0、0、0、2例；自2011年累計26例，性別以男性15例(占58%)較多；年齡則以40歲以上20例(占77%)為多，去年累積個案多達11例。

莊人祥提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿汙染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒動物咬傷有感染風險，漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至兩個月。

主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

莊人祥提醒，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。

民眾如發現鼠類排泄物時，請佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水+1公升清水)潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭。