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阿里山花季3月10日登場 接駁票須當場買客運優惠看這邊

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
山櫻花。圖／林務局嘉義林區管理處提供
山櫻花。圖／林務局嘉義林區管理處提供

一年一度阿里山花季3月10日展開，並持續至4月10日。交通部公路總局說，因應疫情，今年取消短程客運接駁預購票；另為鼓勵搭乘公共運輸，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，搭高鐵也有75折高鐵聯票優惠。此外，花季期間例假日及連續假期的上午6時至11時進行交通管制，管制日總計11日。

公總說，因應疫情，阿里山管制人數從以往一天1萬6千人，降到4355人，會動態監控，任何時間入園人數最多不要超過4355人。當場設有兩個管控點，一是3000人，二是4000人。當達設定人數，會提醒賞花者先到附近景點，如奮起湖遊玩，待人潮紓解就會繼續進行入園。

公總進一步說明，如果是搭乘遊覽車至阿里山森林遊樂區賞花的遊客或旅行團，請於管制時間內統一至台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）購票，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，嘉義林區管理處將停止該處門票販售，屆時請遊客稍作等候，或先至其他風景點遊憩。

至於自行開車前往賞花的民眾，公總說，今年嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制日上午6時至11時仍是禁止小型車通行，因此自行開車前往的遊客，請至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山；因應森林遊樂區人數管制限制，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，該轉乘點也將停止販售入園門票及轉乘車票。

此外，公總說，從前年開始，可上網預購客運接駁，但因為沒有記名，所以今年因應疫情，暫時取消預購，改採人工方式，以掌握上車人數。短程客運接駁票統一於台61k現場販售，民眾可至樂野服務區直接購票。

除了上述團體旅遊、自行開車轉乘接駁公車前往賞花外，公總說，更鼓勵遊客搭乘公共運輸前往。到阿里山可搭乘的客運路線包含高鐵嘉義站─阿里山、台鐵嘉義站─阿里山、台北轉運站─阿里山、及日月潭─阿里山等四條路線。遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

花況部分，務局嘉義林區管理處說，年初有兩波寒流，有高低溫刺激，花況比歷年好，目前山櫻花正在盛開，櫻王則在3月中下旬最盛。今年也開發森遊阿里山APP，民眾可以即時掌握花況。至於訂房狀況，林管處說櫻花季假日期間已有六到七成。

交通部公路總局、林務局說明阿里山櫻花季疏運。記者曹悅華／攝影
交通部公路總局、林務局說明阿里山櫻花季疏運。記者曹悅華／攝影
阿里山花季疏運措施。圖／交通部公路總局提供
阿里山花季疏運措施。圖／交通部公路總局提供
阿里山花季疏運客運。圖／交通部公路總局提供
阿里山花季疏運客運。圖／交通部公路總局提供

阿里山 高鐵 嘉義

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