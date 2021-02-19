聽新聞
test
0:00 / 0:00
金湖首度舉辦天燈祈福 開放百盞邀民眾共同見證集氣
在元宵節放天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在3月3日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「2021點亮金湖天燈祈福活動」，金湖鎮公所將開放100盞天燈，供民眾登記施放，即日起至2月23日止可進行登記，每盞燈收費150元，請於上班時間至金湖鎮公所2樓社會課登記並繳費。
想要一睹金湖鎮唯一百盞天燈同步升空的「2021點亮金湖天燈祈福活動」，動作要快，鎮公所開放100盞天燈，供民眾登記施放，，每人限購一盞(未滿18歲不能購買)，售完為止；天燈活動報到時間為3月3日晚間20點00分，由活動當天憑收據向工作人員領取購買的天燈，施放天燈時間為3月3日晚間21點00分，並發放號碼牌排隊施放。
金湖鎮公所也表示，當日活動現場將劃設「天燈施放區」，該路段並實施交通管制，車輛禁止通行，敬請民眾配合現場員警之指揮。因應嚴重特殊傳染性肺炎延燒，採實名制進入，一盞天燈限制3-5人施放，請正確的配戴口罩；如當日天候因素不佳，經考量後不得施放天燈，請購置天燈的民眾憑著收據，在上班時間至鎮公所辦理退費。如有疑問請洽332528轉222，社會課。
金湖鎮長陳文顧表示，今年春節期間受到新冠肺炎疫情延燒，很多地方都不平靜，希望各位好朋友們藉由一盞盞天燈祈福，讓全世界的疫情都能趕快度過，讓數百盞天燈在黑暗之中冉冉升空的溫暖、祈願與充滿幸福的感動更是深植人心，大家同時點亮天燈，不僅能共同見證百盞天燈齊飛的壯觀畫面，同時也能共同集氣上達天聽，讓所有祈福的心願能更快實現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言