金湖首度舉辦天燈祈福 開放百盞邀民眾共同見證集氣

在元宵節放天燈，是台灣不少地方的傳統文化特色。金湖鎮公所今天表示，將在3月3日晚間8點於新頭伍德宮廣場前盛大舉辦「2021點亮金湖天燈祈福活動」，金湖鎮公所將開放100盞天燈，供民眾登記施放，即日起至2月23日止可進行登記，每盞燈收費150元，請於上班時間至金湖鎮公所2樓社會課登記並繳費。

想要一睹金湖鎮唯一百盞天燈同步升空的「2021點亮金湖天燈祈福活動」，動作要快，鎮公所開放100盞天燈，供民眾登記施放，，每人限購一盞(未滿18歲不能購買)，售完為止；天燈活動報到時間為3月3日晚間20點00分，由活動當天憑收據向工作人員領取購買的天燈，施放天燈時間為3月3日晚間21點00分，並發放號碼牌排隊施放。

金湖鎮公所也表示，當日活動現場將劃設「天燈施放區」，該路段並實施交通管制，車輛禁止通行，敬請民眾配合現場員警之指揮。因應嚴重特殊傳染性肺炎延燒，採實名制進入，一盞天燈限制3-5人施放，請正確的配戴口罩；如當日天候因素不佳，經考量後不得施放天燈，請購置天燈的民眾憑著收據，在上班時間至鎮公所辦理退費。如有疑問請洽332528轉222，社會課。