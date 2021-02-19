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台北杜鵑花季情人節開跑 「杜鵑冶園」2月搶先看

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「杜鵑冶園」各色杜鵑盛開。圖／北市政府工務局公園路燈工程管理處
「杜鵑冶園」各色杜鵑盛開。圖／北市政府工務局公園路燈工程管理處

正值春天百花齊放的季節，公園處表示，市府為了將大安森林公園杜鵑花營造出台北的城市特色，以庭園式景觀造景，種植杜鵑、草花、香草植物等並導入精緻化維護管理模式，同時預告2021台北杜鵑花季於3月14日白色情人節開跑，配合花季的「杜鵑冶園」則預計2月下旬完工開放。

公園處副處長黃淑如表示，每個進步的城市都有屬於自己的花卉，代表著一座城市的意象，例如東京的櫻花、札幌的銀杏。台北市的市花是杜鵑花，市府為了將大安森林公園杜鵑花營造出台北的城市特色，以庭園式景觀造景，種植杜鵑、草花、香草植物及觀葉植物等多樣性植栽並導入精緻化維護管理模式。

公園處青年所副主任柯少雄說，除了美麗的杜鵑花，大安森林公園的大生態池鳥類生態也非常豐富，吸引許多民眾駐足賞鳥，為了提升公園的休憩品質，近期與大安森林公園之友基金會合作，進行生態池水質淨化處理及落羽松步道景觀改善工程，預計3月初完工。同時配合即將於3月14日開跑的「2021臺北杜鵑花季」以策展方式建置「杜鵑冶園」，預計2月下旬完工開放。

大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，「杜鵑冶園」位於公園大生態池旁邊草坪區，以草坪中央的芒果樹為圓心，打造一處可遠眺大生態池鳥類生態及落羽松步道的觀景平台，結合環形步道配置一千盆含苞待放的粉色、桃色和雪白色平戶杜鵑。

公園處表示，大安森林公園的杜鵑花已陸續綻放，民眾不妨利用228連假搶先一睹季節限定的美景，提醒民眾雖然公園屬戶外開放空間，疫情期間為避免群聚風險，建議民眾仍需配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，共同落實防疫措施。

「杜鵑冶園」位於公園大生態池旁邊草坪區，以草坪中央的芒果樹為圓心，打造一處可遠眺大生態池鳥類生態及落羽松步道的觀景平台。圖／北市政府工務局公園路燈工程管理處
「杜鵑冶園」位於公園大生態池旁邊草坪區，以草坪中央的芒果樹為圓心，打造一處可遠眺大生態池鳥類生態及落羽松步道的觀景平台。圖／北市政府工務局公園路燈工程管理處

杜鵑 大安森林公園 落羽松

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