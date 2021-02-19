變性網紅「罔腰」稱靠人體試驗懷孕 羅一鈞：涉醫療廣告可罰

變性網紅「罔腰」自稱靠天價人體試驗成功懷孕，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，目前看來只是為媒體效果，後續觀察若涉及醫療廣告、業務招攬可開罰。

變性人罔腰昨天在個人IG貼出超音波影像及孕肚照，公布自己已經懷孕的喜訊，針對網友質疑「沒子宮怎麼懷孕」，罔腰男友則稱這是天價的人體測試；衛生福利部醫事司司長、醫師劉越萍指出，目前並未核准任何子宮移植人體試驗案，將介入調查是否有違法偷做的狀況。

針對此事，羅一鈞今天在疫情中心記者會表示，國內並沒有核准這樣的人體實驗，目前也沒有醫院在進行人體試驗，這位網紅提到的醫學中心早上也已經出面澄清。

羅一鈞表示，如果網紅提到的訊息涉及醫療廣告、醫療業務招攬，就可使用相關法規來開罰，否則目前來看比較是誇大訊息、或者是網紅需要媒體效果而做的，後續會持續觀察事件發展，並由衛福部醫事司來做處理。