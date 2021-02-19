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新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

雙鐵飲食、自由座是否鬆綁 陳時中：下週公布

中央社 / 台北19日電

秋冬防疫專案預計實施至2月28日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前正在討論是否開放外國人入境，高鐵等交通工具下週將公布是否開放飲食及自由座。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染事件落幕，今天正式恢復營運。

陳時中下午在疫情記者會中表示，桃園醫院上午已準備復工，內部準備也相當齊全，因此專家認為可以逐步復工，讓營運進入正常化，眼看危機解除，他的心情相當不錯，何時恢復收治確診個案，將由桃園醫院院長決定。

除此之外，去年12月上路的秋冬專案預計實施至2月28日，眼看期限將近，防疫措施將鬆綁還是加嚴，引發外界關注。

陳時中說，2月28日過後入境提供PCR證明、檢疫一人一戶、8大場所戴口罩的規定都會維持，目前正在討論是否重新開放外國人入境，至於高鐵等交通工具的飲食、自由座禁令是否鬆綁，還在跟交通部做最後確認，下週就會公布。

陳時中 疫情 高鐵

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