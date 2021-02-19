抹茶山避難小屋淪「私人廚房」茶具、廚具清出一台車

宜蘭縣聖母山莊登山步道終點的避難小屋，內部空間長期被山友佔據當成自家廚房，擺滿瓦斯桶、廚具、茶具等私人物品，羅東林管處動員數名山友，將山屋私人物品淨空，小小山屋竟清出一台小發財貨車雜物，移除物品現暫置礁溪工作站，28日前開放山友認領。

聖母山莊登山步道終點可以眺望翠綠色山景，如同抹茶冰淇淋，因此被山友、網美冠上「抹茶山」美名，因步道鄰近礁溪，又具挑戰性，一直是宜蘭熱門的登山步道，還有山友天天挑戰，訓練自身體力。

步道終點設有避難小屋，可以提供緊急避難，但有部分山友貪圖便利，攜帶茶具、廚具、瓦斯桶上山後，找到適合位置後就放置在屋內，方便每次登山時烹調使用，避難小屋如同部分山友的私人廚房。

去年因疫情帶動國旅熱潮，抹茶山遊客暴增，申請入住小屋的山友也較往年增加，羅東林管處發現小屋空間遭私人物品占據嚴重，張貼公告呼籲山友移除，但直至日前，仍有不少私人物品占據避難小屋。

日前礁溪工作站人員見天氣晴朗，動員5名熱心山友協助，強制清除小屋內私人物品，由山友徒步搬運至通天橋後，在放上貨車載走。據悉，因小屋長期遭部分山友佔據，清出的私人物品量幾乎裝滿一整部小發財車，滿滿雜物堆在車上，讓協助搬運的山友大感驚訝「真的有點多！」

羅東林管處說，避難小屋是提供山友緊急使用，並不是私人空間；因近年抹茶山爆紅，遊客暴增，小屋空間有限，才會派員動手清除，維護小屋安全及使用舒適感。