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抹茶山避難小屋淪「私人廚房」茶具、廚具清出一台車
宜蘭縣聖母山莊登山步道終點的避難小屋，內部空間長期被山友佔據當成自家廚房，擺滿瓦斯桶、廚具、茶具等私人物品，羅東林管處動員數名山友，將山屋私人物品淨空，小小山屋竟清出一台小發財貨車雜物，移除物品現暫置礁溪工作站，28日前開放山友認領。
聖母山莊登山步道終點可以眺望翠綠色山景，如同抹茶冰淇淋，因此被山友、網美冠上「抹茶山」美名，因步道鄰近礁溪，又具挑戰性，一直是宜蘭熱門的登山步道，還有山友天天挑戰，訓練自身體力。
步道終點設有避難小屋，可以提供緊急避難，但有部分山友貪圖便利，攜帶茶具、廚具、瓦斯桶上山後，找到適合位置後就放置在屋內，方便每次登山時烹調使用，避難小屋如同部分山友的私人廚房。
去年因疫情帶動國旅熱潮，抹茶山遊客暴增，申請入住小屋的山友也較往年增加，羅東林管處發現小屋空間遭私人物品占據嚴重，張貼公告呼籲山友移除，但直至日前，仍有不少私人物品占據避難小屋。
日前礁溪工作站人員見天氣晴朗，動員5名熱心山友協助，強制清除小屋內私人物品，由山友徒步搬運至通天橋後，在放上貨車載走。據悉，因小屋長期遭部分山友佔據，清出的私人物品量幾乎裝滿一整部小發財車，滿滿雜物堆在車上，讓協助搬運的山友大感驚訝「真的有點多！」
羅東林管處說，避難小屋是提供山友緊急使用，並不是私人空間；因近年抹茶山爆紅，遊客暴增，小屋空間有限，才會派員動手清除，維護小屋安全及使用舒適感。
羅東林管處說，今清除物品全部暫置礁溪工作站，山友需在28日前認領，逾期將代為處理，呼籲山友入山時，自行攜帶高山瓦斯罐於屋外使用，且茶具、炊具等使用完畢請隨手帶下山，還給小屋乾淨空間。
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