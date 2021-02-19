變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

變性人網紅「罔腰」江嘉文在IG公布懷孕喜訊，男友更在IG發文指是「人體測試」，讓網友驚呆，身為主管單位的衛福部醫事司更是氣炸，強調腹腔懷孕「會要人命」，並澄清國內並未核准子宮移植人體試驗，將介入調查，一但屬實醫院及執行醫療人員將依「人體研究法」開罰。

醫事司司長劉越萍表示，國內確實有醫院在申請「子宮移植人體試驗」，但因這個議題還有倫理問題待討論，所以台灣沒有任何一家醫療院所的醫事人員可以執行子宮移植人體試驗。

劉越萍認為，目前該網紅就是貼了一張照片而已，「可是要吸引目光」，再加上其於社群貼文提及，花費天價，但事實上，若真的是人體試驗也不會需要自掏腰包，直呼「不知道這個網紅在說什麼。」

劉越萍說，目前首要之急就是釐清事實，是否真的有做人體測試，將由地方衛生單位將個別詢問醫院、變性人網紅「罔腰」當事人，不認為醫院可能違規，但就怕萬分之一機率，一但查明有違法事實，將依「人體研究法」開罰 醫院端及執行醫療人員，但受試者不會挨罰。

這則貼文對醫師出身的劉越萍而言，更讓她擔心的是，網紅口中的腹腔懷孕好像很安全，但這是錯誤訊息，腹腔懷孕就是子宮外孕，子宮外孕，就像有一團血管瘤在肚子裡面，一但破裂是會出人命的，「根本在鬼扯」。一般女性也會子宮外孕，在腹腔中會看到胚胎，這是危險的。

網紅似是而非的言論是否可開罰，劉越萍認為，他律需要人證事證物證才能處理，法規行政處理端會比較慢，但網紅也可自律下架不正確訊息，希望大家也不要再以訛傳訛，傳遞仍待釐清的言論。