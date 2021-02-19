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這套世界氣象節的郵票已成絕響 彭啟明透露它有多珍貴

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
彭啟明獲贈1970年由交通部郵政總局發行的世界氣象節的郵票，相當罕見。圖／取自「氣象達人彭啟明」
彭啟明獲贈1970年由交通部郵政總局發行的世界氣象節的郵票，相當罕見。圖／取自「氣象達人彭啟明」

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」PO出1970年由交通部郵政總局發行的世界氣象節的郵票，相當罕見。他表示，可能是台灣的絕響，因為1971年台灣就被退出世界氣象組織（WMO）。

他說，這是友人余國維給他的驚喜，余整理余父的郵票，發現一套1970年由交通部郵政總局發行的世界氣象節的郵票。這個泛黃的紀念郵票中，想想已經超過50年，1970也是他出生年，那幾年台灣面臨很大的外交波折，所有正式的外交組織或邦交國幾乎是雪崩式的被迫斷交。

彭啟明說，他曾和教過我的老師呂世宗聊過，當時呂世宗在氣象局當組長，就是負責參加WMO會議，1970年呂世宗也在瑞士過，之後正式的大會就沒有台灣人正式參加了。

彭啟明說，他2019年曾受邀請正式參加WMO大會，也以台灣護照以民間氣象公司天氣風險公司身分以觀察員身分，正式註冊進入正式大會會場。未料隔天被以「有國家抗議你是非聯合國國家的人民，所以你不能參加」的言詞，收回他的入場證。

他說，但他相信，「我們可以服務的，不是只有台灣的天空，世界的天空還有我們可以努力的」。上一代帶給我們不公平國際環境，希望我們這一代可以改變，下一代可以正常更好。

彭啟明2019年曾受邀請正式參加WMO大會，也以台灣護照以民間氣象公司天氣風險公司身分以觀察員身分，正式註冊進入正式大會會場。圖／取自「氣象達人彭啟明」
彭啟明2019年曾受邀請正式參加WMO大會，也以台灣護照以民間氣象公司天氣風險公司身分以觀察員身分，正式註冊進入正式大會會場。圖／取自「氣象達人彭啟明」
彭啟明2019年曾受邀請正式參加WMO大會，也以台灣護照以民間氣象公司天氣風險公司身分以觀察員身分，正式註冊進入正式大會會場。圖／取自「氣象達人彭啟明」
彭啟明2019年曾受邀請正式參加WMO大會，也以台灣護照以民間氣象公司天氣風險公司身分以觀察員身分，正式註冊進入正式大會會場。圖／取自「氣象達人彭啟明」

彭啟明 台灣人

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