變性網紅懷孕網友驚呆 婦科醫學會籲：產檢醫師請加油

28歲變性網紅「罔腰」在IG曬出12周孕肚宣布有喜，網友驚呆熱烈討論，還被醫生打臉不要鬼扯。對此，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，最有可能是在國外找代理孕母受精後植入腹腔回台生產，但腹腔懷孕有極大的出血風險，胚胎可能因腹腔空間不足無法長大，幫罔腰產檢的醫師「請多加油」。

黃建霈表示，男變女的變性人想懷孕，最單純的情況是雙性人，也就是陰陽人，只要拿掉陽性性徵，保留子宮就是真女人，想懷孕不是不可能；然而，若是男變女的情況，通常只會讓變性者者裝上陰道有正常的性生活，子宮移植等於器官移植，需長期吃抗排斥藥，全世界醫療先進國家的子宮移植案例仍少，台灣還在人體臨床實驗階段，日本也剛起步，這也是為什麼罔腰在泰國變性三年來一直求問哪國可以裝子宮還找不到門路的原因。

面對罔腰說是接受台灣醫學中心的人體試驗成功懷孕，黃建霈只表示，在台灣無論子宮移植、代理孕母都不尚未合法，若罔腰真的懷孕，比較可能的情況是在國外找代理孕母，受精後植入腹腔著床再回台生產。

但他提醒，腹腔懷孕是子宮外孕的一種，跟著床在輸卵管一樣都有極大危險，胚胎靠著大腸、小腸、肝臟等外膜血管汲取養分，隨著胎兒長大恐怕超過腹膜可以吸收的程度。

在開發中國家，腹腔懷孕常常導致孕婦死亡，已開發國家雖可藉由超音波掃描監控孕程，但臨床上能足月順產的腹腔懷孕案例實在很少，「曾有一位孕婦足月開刀剖腹才發現胎兒長在媽媽的腹腔，但幾乎是奇蹟」，黃建霈因此呼籲幫幫罔腰產檢的醫師要多加油，比正常產檢得多更多的注意跟小心。