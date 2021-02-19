女子健檢發現甲狀腺結節不處理 5年後惡化為甲狀腺癌

現代人健康意識增加會定期健康檢查，但醫師提醒，如發現篩檢異常應接受轉介與追蹤，做詳細檢查確認，若不理會健檢結果，恐延誤治療時機。南投縣65歲陳姓女子便是5年前健檢發現甲狀腺結節但沒處理，直到最近檢查發現已轉為甲狀腺癌，經手術切除後還得治療追蹤。

南投醫院新陳代謝科醫師蔡永新說，這名女病患5年前在子女安排下進行健康檢查，意外發現甲狀腺結節，但收到健檢報告後未追蹤。直到最近再次健檢，發現甲狀腺結節有變化，到新陳代謝科門診就診，確診為甲狀腺癌。

甲狀腺會分泌甲狀腺素來掌管代謝，影響全身器官，而甲狀腺結節則是甲狀腺內腫塊，通常小且無症狀，好發於女性，大多為良性，不過仍有少部分患者會變成惡性腫瘤，因此需定期安排追蹤治療。

蔡醫師指出，陳女士的甲狀腺素(T4)及甲狀腺刺激素(TSH)檢測功能正常，但超音波檢查結果結節從1公分變大至1.5公分，並有鈣化形狀不太規則，進一步以細針穿刺抽取甲狀腺細胞，病理檢查報告為惡性，之後接著安排手術切除，後續並進一步治療。