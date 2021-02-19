長達5到7天空品黑暗期！環保署明啟動全台聯合稽查

東北季風減弱，因為擴散條件差，明天開始空氣品質不佳，這波空品差的天氣型態至少會維持5到7天，環保署表示，特別是西半部地區、中南部地區，空品至少會有紅橘色提醒(空品對敏感族群不佳)，也不排除如2月初全台30個測站都亮橘紅燈的空品惡化狀況；環保署今天下午南下召開南部應變會議，明天起，啟動全台16縣市聯合稽查，大型固定汙染源、以及露天燃燒排放，希望能把空汙惡化情況降到最低。

環保署表示，17日強烈大陸冷氣團南下挾帶微量境外汙染物，影響台灣空氣品質持續至昨天，今天則逐漸轉為東風型態，導致西半部風速較弱，加上輻射冷卻作用下，擴散條件較差，汙染物易累積，將造成西半部各縣市空品普遍不佳。

環保署監資處長張順欽表示，17、18日境外汙染物隨大陸冷氣團南下，因此中南部擴散條件差，空品不佳，明天開始，東北風減弱後，風場微弱持續到22到24日，擴散條件依舊不理想，風轉成東風，以今天來說，南部開始擴散條件轉差，明天開始轉成東風，中央山脈背面的西部擴散條件差，因此預估未來空品不理想；這波應該能夠維持5到7天，特別是西半部地區、中南部地區。

張順欽表示，預估這波的空品狀況，可能與2月初的空品差型態接近，中部以南的空氣品質可達到紅色，上次30測站都到警示，這一次也不排除有這機會，尤其是後面幾天，風速看起來都很微弱，北部地區到23、24日會有改善好轉機會，但其他地區至少到25日，空氣品質都不會好。

環保署空保處長蔡孟裕表示，天氣因素無法改變，只能反求諸己，降低本地汙染排放量，盡力降低汙染物濃度，明天起由北到南16縣市舉行聯合稽查，特別是各縣市內的轄區大型汙染源、營建工地、農業縣就往露天燃燒查核，稽查重點為大型汙染源、逸散源、露天燃燒等；他今天下午南下，召開南部應變會議，針對中南部未來幾天可能的空品惡化狀況，降低本地汙染物。

蔡孟裕表示，除了要求經濟部及相關國營事業體中鋼、中龍、中油、台船、台電及麥電等燃煤電廠降載減排外；明天是初九天公生，也請民眾紙錢集中燒、少金少香、以功代金、以米代金；同時減少怠速、改搭大眾運輸，加強自我防護，同時減少戶外活動，以度這段空品差的時期。