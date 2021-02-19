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賀部桃危機解除 桃園二日遊只要499！可樂旅遊明開搶
部桃危機解除，可樂旅遊力挺桃園，將於補班日 2/20 (六)上午11時推出「來去桃園住一晚」，最低499元，共計500個名額，分別從台北、台中出發， 行程遍及桃園市區、商圈、老街，以及各景點。
據可樂旅遊數據庫資料統計，疫後的國旅市場，民眾對旅遊的需求量不減反增，桃園更是旅客周末假日旅遊休憩的首選地區，以109年第四季為例，可樂旅遊送往桃園觀光的旅客達22000人次，也因此更擴大集結桃園地區的旅宿飯店、遊樂景區及遊覽車業者等相關資源合作。
可樂旅遊規畫「來去桃園住一晚」的2日遊程，景點包含桃園機場、青埔商圈、機場免稅店、華泰名品城 Outlet，還可在機場觀景台近距離欣賞飛機起降，或是前往素有桃園秋紅谷之稱的「青塘園」，不僅佔地廣闊，更擁有豐富的生態景觀，適合闔家出遊的親子生態公園。此外，季節性景點也不能少，春天正是賞花時節，特選「長庚養生村」賞浪漫櫻花、「龍潭大北坑」賞黃澄澄的魯冰花海，一次玩遍桃園。
民眾可於可樂旅遊門市、官網及業務專線等管道訂購，名額有限。
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