挺桃園！可樂旅遊推桃園住一晚最低499元 限量500名

部桃危機解除，桃園所有車站、市場、機場、商圈、景區、百貨量販店等場所已全面消毒， 儼然成為全台最乾淨的地區。可樂旅遊今天宣布，一開春首當力挺桃園，特別選定補班日明天補班日，上午11時推出「來去桃園住一晚」，最低只要499元，共計500個名額，分別於台北、台中出發， 行程遍及桃園市區、商圈、老街，以及季節性景點，讓旅客重溫桃園的精采魅力。

可樂旅遊說，根據可樂旅遊數據庫資料統計，疫後的國旅市場，民眾對旅遊的需求量不減反增，而桃園更是旅客周末假日旅遊休憩的首選地區，以去年第四季為例，送往桃園觀光的旅客達2萬2000人次，因此更擴大集結桃園地區的旅宿飯店、遊樂景區及遊覽車業者等相關資源合作，在資源共享、互助合作下，讓觀光產業開創更多新契機。今年也攜手桃園市政府觀光旅遊局，合力推動「桃園魅力金三角旅遊」方案，多方合作的推動，期盼桃園的觀光潮可再湧現。

為拉抬桃園旅遊觀光人次，可樂旅遊說，該次特別規畫「來去桃園住一晚」的兩日遊程，景點包含桃園機場、青埔商圈、機場免稅店、華泰名品城Outlet，還可在機場觀景台近距離欣賞飛機起降，或是前往素有桃園秋紅谷之稱的「青塘園」，不僅占地廣闊，更擁有豐富的生態景觀，適合闔家出遊的親子生態公園。