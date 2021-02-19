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玉山氣象站絕美百萬窗景 鄭明典：實在太吸引人

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玉山氣象站絕美百萬窗景 鄭明典：實在太吸引人

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
鄭明典在臉書PO出設在玉山北峰的玉山氣象站的絕美窗景，窗外就是玉山主峰美景。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典在臉書PO出設在玉山北峰的玉山氣象站的絕美窗景，窗外就是玉山主峰美景。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出設在玉山北峰的玉山氣象站的絕美窗景，窗外就是玉山主峰美景。他曾兩度登上玉山北峰探視同仁，他表示，等兩個人的咖啡，玉山站同仁邀他再上山看看，這個百萬窗景實在太吸引人了，非去不可。「兩個人？想想另外再邀誰？」

網友紛紛留言稱羨，並提意見「邀蔡總統，台灣每位總統應該都要上來一次」、「交通部長林佳龍」、「Kid和邰哥」，「全台最奢侈稀有的咖啡雅座」、「這個窗景可不只值百萬，根本是無價之寶」、「光看就覺得超級冷」、「實在太浪漫了」。

有網友建議找「太座」，鄭明典回覆「公器私用不行啦！ㄧ趟飛行成本很高」。網友問「颱風來的話，那面窗可承受風壓」，鄭明典表示「強化玻璃，通過多次考驗了」。

玉山 鄭明典

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