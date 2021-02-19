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冷氣團減弱還是會冷！輻射冷卻發威12縣市低溫探10度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
低溫特報。圖／氣象局提供
低溫特報。圖／氣象局提供

還是會冷。強烈大陸冷氣團今天白天減弱，不過輻射冷卻效應持續發威。根據中央氣象局最新低溫特報，今晚到明天上午，12縣市有10度以下機率。氣象局說，周末夜晚清晨都有輻射冷卻，早晚溫差大。

根據氣象局最新低溫特報顯示，明天輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象預報員林定宜說，冷氣團今天白天減弱，今天清晨自動站最低溫是新竹峨嵋4.8度，人工站最低淡水8.9度。今天白天氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫20到21度，中南部24度以上，日夜溫差會比昨天加大，早出晚歸添加衣物。

林定宜說，今天水氣很少，各地晴到多雲，僅中南部地區有零星短暫雨，海面風力持續減弱。下周一前都偏乾，各地晴到多雲，周末天氣相當不錯，惟要注意輻射冷卻，早晚比較冷，日夜溫差比較大。下周日之前，西半部近山區平地或是沿海空曠地區，夜晚清晨有10到11度機率，白天高溫則是逐日回升。

至於颱風狀況，林定宜說杜鵑颱風早上8時在鵝鑾鼻東南方190公里海面上，偏西轉西北西方向，未來通過菲律賓中南部群島，下周一、二進入南海，對台灣地區沒有直接影響。水氣要看路徑怎麼走，路徑偏南就會進來比較少，偏北水氣會飄到東南部或是東半部，還有不確定性。

強烈大陸冷氣團今天白天減弱，不過輻射冷卻效應持續發威。本報資料照片
強烈大陸冷氣團今天白天減弱，不過輻射冷卻效應持續發威。本報資料照片

輻射 冷氣團

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