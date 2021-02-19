車牌報廢、繳銷即起可線上辦理 免再跑監理站

為方便民眾辦理車輛牌照報廢或繳銷登記，公路總局宣布，自今起在「監理服務網」針對各式機車及自用小型車推出「車牌報廢、繳銷」線上服務，民眾只須於線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於10日內將號牌郵寄回監理所（站）即可完成登記，系統同時會寄送報廢證明供車主留存或申請車體回收獎勵金。

公路總局表示，每年各式機車及自用小型車辦理報廢及繳銷數量約130餘萬件，現行民眾辦理車輛報廢或繳銷登記，需將車牌拆下後攜帶至監理所（站）臨櫃辦理，推出此項線上服務新措施，將可大幅節省民眾往返公路監理機關時間。

公路總局提醒，民眾於線上申請後，須於10日內寄送號牌寄回監理所（站），逾期未寄回者將以退件處理，民眾須再次於線上申請及寄送號牌方可完成登記。

另外，公總說，車輛辦理「報廢」登記後無法再回復領牌，車體也請民眾接洽合法廢車回收商回收；辦理「繳銷」者，車輛可再重新領新車牌，民眾申辦前請先確認要辦「報廢」或「繳銷」，相關申辦資訊請上「監理服務網」查詢或逕向各監理所（站）洽詢。