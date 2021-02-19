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改採全車對號座！228連假高鐵再開12加班車周日開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。本報資料照片
高鐵示意圖。本報資料照片

和平紀念日（228連假）將至，台灣高鐵公司宣布，期間自2月26日至3月1日總計四天，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用，3月2日（假期後上班日）則維持自由座服務。

同時，將再加開12班次列車（南下六班、北上六班）以加強服務旅客。再加開車次及原本各車次保留自由座車廂座位，將同步自2月21日（日）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司表示，為釋出原自由座座位，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）及站內售票通路（售票窗口、自動售票機）將自2月20日晚間21時至24時，共3小時暫停受理2月26日至3月1日之訂位購票服務，僅受理付款、取票或退票作業，其他日期之票務作業則不受影響，敬請旅客特別留意。

此外，針對付款期限至2月20日24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月21日，以保障旅客權益不受影響。

高鐵公司提醒，於再加開車次中，部分到站時間超過晚間24時，包括2月26日南下1337、1297車次抵達台南、左營時間；3月1日北上1336車次抵達南港時間，以及1576、1698、1296車次抵達板橋、台北、南港時間，均超過晚間24時。

敬請欲搭乘上述6班次列車的旅客，提早安排到站後之接駁方式，亦已協調各站排班計程車配合末班車時間，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵2021年和平紀念日疏運期間共加開114班次列車（南下55班、北上59班），總計5天提供850班次列車的旅運服務。於全車對號座期間（2月26日至3月1日）仍有搭乘需求的定期票及回數票旅客，敬請提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘。

高鐵亦針對定期票、回數票旅客提供以下配套措施：

一、定期票：原優惠效期含2月26日至3月1日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延兩天優惠效期，亦即共展延六天。

二、回數票：除展延六天優惠效期外，若於2月8日(含)至2月25日（含）購買，並於3月2日（含）至5月1日（含）將次數使用完畢者，可於2021年5月15日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票一張。

高鐵

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