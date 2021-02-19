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雲嘉南高屏空氣品質差 環保署籲應減少戶外劇烈活動
根據環保署的監測資料，以及中央氣象局氣象資料顯示，今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，迎風面北部地區，擴散條件佳；但下風處中南部地區，擴散條件較差，汙染物易累積。環保署提醒南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
環保署表示，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
關於未來一周空氣品質，今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至偏東風，下風處中南部地區，汙染物易累積；20日至24日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物較易累積。
空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊( https://airtw.epa.gov.tw )、愛環境資訊網( http://ienv.epa.gov.tw )查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。
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