我是誰？我在哪？網友熱議北捷最容易迷路10大站體

你是否也曾迷失在北捷站體裡？

台北捷運系統雖然沒有東京地鐵那樣複雜，不過131個站體就夠讓外縣市的遊客或者到台北生活的外地遊子「暈頭轉向」了。去年一則新聞提到一名男子因為在車站裡迷路，導致錯過面試，要申請國賠，引起不少人討論，台灣的大眾交通運輸網是不是真的特別容易迷路，你曾經在哪些站體中迷過路呢？在北捷的站體中，你認為哪一站最容易讓人迷失在其中呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，台北捷運系統中，網友們心裡覺得哪一些站體特別容易讓人迷路，這些站體又分別有什麼樣的特色呢？現在就讓我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／台北捷運（示意圖）

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第十名－忠孝復興站

忠孝復興站地處台北東區，是人潮眾多的商圈要點，忠孝復興因為是板南線及文湖線的交會點，站體頗大出口也蠻多的，加上鄰近商圈，還有東區地下街連接至忠孝敦化，不少網友常常搞不清楚應該從哪個出口出去，因此在捷運站裡繞來繞去，要花費一段時間才能找到出口。

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第九名－松江南京站

松江南京站是松山新店線及中和新蘆線的交會點，曾被網友譽為是在北車之後的「迷宮王」，遵循著指標繞來繞去也不見得真的能夠走到自己想去的出口，甚至還有關於松江南京站的都市傳說，許多網友的留言都直指容易在站內「搭錯車」，即便跟著指示也一樣「慘敗」。

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第八名－松山站

捷運松山站與台鐵松山站相互連接，緊鄰饒河夜市，地理位置其實相當方便，不過松山站因為捷運與台鐵都位在地下，因此會出現不熟悉的旅客「走錯月台」的情形，或者要在站體內找尋半天才會找到要前往的出口，也常因為人潮多，常在車站裡有與家人走散的情形。



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image source: 台北捷運車站特色

第七名－忠孝新生站

忠孝新生站附近有光華商場、華山藝文園區等民眾喜歡前往的所在，也是板南線與中和新蘆線的交會點，同樣因為轉乘的問題，常常出現民眾搭錯車，或者有網友認為站體中的指示其實不夠明確，會讓人找錯出口。

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第六名－南港站

南港站和台北車站一樣是北捷、台鐵、高鐵三鐵共構，雖然三鐵分別位在不同的樓層，但還是有民眾會不小心走錯樓層或方向，車站大樓同時還有CITYLINK、環球購物中心等大型商場，有網友指出常常會逛到不知道自己在什麼位置，覺得是很神奇的大樓。

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第五名－三重站

捷運三重站同時是北捷與桃園機捷的交會點，兩者以天橋相互連接，雖然都是捷運，但分屬不同系統，需要走過天橋才能搭乘，有的網友以為都在同一個站體系統中，就始終在站體中繞來繞去找不到另外的搭乘點。

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第四名－板橋站

板橋站同樣也是三鐵共構的站體，也綜合了百貨商場，因此有許多個出口，許多網友也是在這些小出口之間亂了方向，以致於與朋友約好要碰面，卻始終找不到人，才知道是在不一樣的出口，也算是迷宮型的車站站體。

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第三名－市政府站

市政府站其實站內相對簡單，不過因為緊鄰信義商圈，聯通口都與百貨商場相連，認為自己迷路的網友是常常搞不清楚哪個出口對應的是哪些百貨以致於和朋友在站內繞來繞去，都要折騰一番才能夠真正到達自己要去的所在。

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第二名－中山站

捷運中山站是淡水信義線與松山新店線的交會點，也是來往人流量龐大的捷運站，因為是轉乘站的關係，不少網友認為中山站內路線複雜，轉乘的距離也頗遙遠，會走到不知道自己在哪裡，常常需要再三確認才能找到指示，因此經常在站內迷路。

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第一名－台北車站

第一名不負眾望是台北的交通樞紐台北車站，原本就三鐵共構的站體就已經讓網友覺得複雜，加上台北轉運站（京站）及桃園機捷的夾擊，讓台北車站就如迷宮一樣的難以找到正確想要走的路線，也是網友最頭痛的站體，「迷宮王」的稱號實在是當之無愧。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月19日至2021年02月17日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『北捷容易迷路站體』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」