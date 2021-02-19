杜鵑颱風預期無助水情 彭啟明：未來一周好天氣

昨天晚上到今天清晨強冷空氣發威，也配合上乾冷晴朗的輻射冷卻，北部都市區域降到11-12度，空曠區域有不少地方降到10度以下，從北部一直到高雄，其中以新竹苗栗的空曠區域最低溫，降到5-6度。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，好消息是今天清晨是冷空氣及輻射冷卻低點，今天白天冷空氣減弱，會比昨天回溫2-3度，北部預期可以到20度，中南部可以到22-23度，明後天早晚仍有輻射冷卻，空曠地區仍有10度以下機會，但會顯著的回溫。

本周末天氣不錯，他說，尤其是白天有陽光出來時，白天高溫可以再回升到22-24度，各地都是晴朗，東半部雲量較多的天氣，雖然清晨仍有空曠地區10度以下機會，類似的天氣預期會持續7-10天，也就下個周末假期也仍穩定，這段期間春暖花開，適合外出賞花的好時間。

他說，雖然仍可能有東北風影響，但穩定，後續可能有冷空氣再南下，一直到3月都是乍暖還寒的天氣。中南部未來幾天回到穩定天氣，空氣品質又會略差一些，敏感族群要留意。

今年第一號颱風杜鵑，位於菲律賓南方島嶼的東方海面，彭啟明說，預期持續往西，但發展條件不被看好，位置也顯著偏南，距離台灣超過2000公里，實在太遠，對台灣沒有直接影響，後續是否有些水氣北上，仍有待觀察，但預期也不多。