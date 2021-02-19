新竹峨眉4.8度！ 吳德榮：今起至下周一日夜溫差劇烈

氣象局持續發布低溫特報，今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。今晨至上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。橙色燈號：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲；冷空氣加上超強夜間輻射冷卻，本島各縣市除屏東縣外皆有10度以下的平地最低氣溫，最低甚至於下探5度。截至清晨5時本島平地的最低氣溫依序為新竹峨眉4.8度，苗栗大河5.5度，苗栗國一S123K測站6.0度。

今天白天氣溫略回升，北舒適、南微熱；今晚、明晨超強夜間輻射冷卻作用，西半部部分平地的最低氣溫，仍將降至10度以下，明晨最低約7、8度。今天北部8至23度，中部9至26度，南部10至28度，東部10至25度。

吳德榮說，明天白天起至下周一各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，夜間輻射冷卻仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。

他說，下周二微弱東北季風南下，下周三、周四東北風減弱，天氣的轉變程度，得視熱帶系統的外圍有多少水氣，流向台灣附近？降雨是否會因此增多？由於是第5至第7天的模擬，且各國模式模擬有很大差異，尚有變數，需持續密切觀察。

吳德榮表示，今年第一號颱風杜鵑昨天下午形成，最近4年除了去年沒有2月颱，其餘3年都有，所以並不特殊。今天凌晨2時颱風位置在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，強度將繼續增強；直到通過菲律賓陸地時，會受地形破壞；再進入南海，再遇較大的環境垂直風切，結構將再受破壞。