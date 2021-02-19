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最後十天！紙本藝fun券月底截止 還有5千萬沒用

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
藝FUN NEXT APP已有近10萬會員數，提供各種藝文資訊與票券優惠。記者陳宛茜／翻攝
藝FUN NEXT APP已有近10萬會員數，提供各種藝文資訊與票券優惠。記者陳宛茜／翻攝

四大振興加碼券最後一波──紙本藝FUN券，即將在28日截止。文化部表示，65萬份600元紙本藝FUN券，迄今使用率近八成六，還有逾5000萬元未使用，呼籲持有者把握最後十天。

第一波數位藝FUN券已於去年12月31日截止，使用率近9成8。考慮文化平權，文化部為智慧型手機弱勢使用族群—18歲以下、65歲以上民眾及身心障礙者量身打造紙本藝FUN券，去年9月9日上路，使用期限是本月28日。文化部表示，迄今使用金額逾3億元，主要使用類型為出版業、電影院、表演藝術產業等。

數位藝FUN券使用期結束後，文化部再接再厲推出藝FUN NEXT升級版APP，串聯相關藝文館所、iCulture提供藝文活動資訊及會員專屬優惠，並鼓勵曾註冊藝FUN券民眾加入會員。文化部表示，開放註冊三周內，藝FUN NEXT APP已有近10萬會員數，未來將進一步新增活動報名、參加抽獎、線上購票等功能，並結合文化部重要活動及民間合作店家加入，讓民眾透過APP達成藝文行程安排、掌握好康資訊。屆時亦將配合系統改版升級，廣邀藝文愛好者加入會員。

數位藝FUN券吸引近200萬名會員使用，其使用數據將成台灣史上最全面廣泛的藝文消費數據。文化部表示，將在考慮資安的情況下進行此一大數據的再利用，目前已著手研議藝FUN券消費個資及數據的去識別化工作，預計將提供學術界、非營利組織研究運用。

文化部 出版業

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