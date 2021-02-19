超級病態肥胖患者動刀減重 健保已開放給付！

45歲L小姐身高159公分，體重達153公斤、衣服要穿到4XL尺碼，屬於超級病態肥胖，還合併嚴重睡眠呼吸中止症，晚上睡不好，白天上班沒精神常打瞌睡，後來接受胃縮小術，一個月甩掉15公斤，逐步回復輕盈體態，醫師表示，健保局針對超級肥胖合併呼吸中止症的患者動減重手術已開放給付，符合條件者省下大筆醫療費用，也減去惱人的體重。

收治L小姐的高雄健仁醫院美體健康中心主任蔡明憲說，超級病態肥胖是指身體質量指數（BMI）超過47.5以上，L小姐BMI值為60，睡眠時血氧飽和度會降40-50%，不到正常人的一半，臉部及嘴唇會發紫，長此以往可能引發中風、心臟病及死亡風險。

「超級肥胖患者只要能減掉10%以上體重，就能有效改善呼吸中止症」蔡明憲說，健仁醫院數百名減重手術個案中，約5-10%屬L小姐這類病態肥胖，幾乎都有三高、呼吸中止症等問題。

L小姐為找回健康，後來決定接受胃縮小手術，術後24小時即能進食，48小時就出院返家，一個月後減去15公斤，睡眠呼吸中止症也獲改善，整個人精神變好。預計一年內可減去約40%到70%的體重，目標瞄準55公斤。

蔡明憲說，治療病態性肥胖的主流手術為「胃縮小手術」，又稱為袖狀胃切除手術，這種手術在腹部打1至3個小切口進行手術，移除靠近大彎處的胃，只留約100到150毫升的胃部容積，以減少胃容積及減少飢餓荷爾蒙的原理達到減重。手術部位限於胃部，較不會出現營養不良、腸阻塞等後遺症。

目前健保針對病態性肥胖合併呼吸中止症的減重手術已經開放給付，給付費用為5萬至10多萬元不等，病人僅須負擔腹腔鏡耗材及健保部分負擔，可大幅減少經濟壓力。