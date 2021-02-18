影／春節國道疏運大致順暢 林佳龍感謝用路人

春節國道疏運大致順暢 林佳龍感謝用路人支持與配合。交通管理單位透過各種App平台，把及時路況資訊傳播給廣大的用路人，運用時間、路線的分流管理，讓用路人盡快抵達目的地。

林佳龍表示，今年春節國道疏運計畫分別推出公車專用道、速限調整、雪隧慢速車提醒等措施，搭配高乘載管制、匝道儀控、替代道路等分流做法，透過App、網路平台等多重管道，把路況資訊即時送到用路人手中，安排最有利的時段抵達。

林佳龍指出，今年春節期間國道車禍數量增加，工程及國道警方在每件事故發生後，盡可能在20分鐘內排除現場並清理路面，但是春節期間車流量大，往往造成後端1個小時以上的回堵，仍舊要呼籲小心駕駛，注意安全，才能平安抵達目的地。