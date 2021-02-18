醫：糖尿病患罹乳癌風險比一般人高40％
世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）去年12月公布最新數據，乳癌已取代肺癌成為全球最常見癌症；醫師提醒，糖尿病患罹乳癌風險比常人高40％，呼籲女性定期篩檢、規律運動。
據衛生福利部國民健康署最新統計，乳癌居台灣女性好發癌症之首，每年約新增1萬4000名個案，平均每37分鐘就有1名女性新確診為乳癌。
專長為乳房外科的立達診所醫師張容蓉表示，肥胖、不健康飲食及缺乏運動等不良生活型態是乳癌重要危險因子，公元2011年瑞典一項研究也發現，糖尿病患者罹患乳癌風險比一般人高40％。
張容蓉說，可能是高血糖導致身體長期處於發炎狀態，尤其第二型糖尿病患者多有肥胖問題，過多脂肪細胞會釋放某些成分，引起發炎反應，讓身體無法有效利用葡萄糖，種種惡性循環都可能造成癌細胞增生。
張容蓉表示，想避免乳癌上身，除規律運動，飲食上也應少吃甜食、多吃白肉和五穀蔬菜，肥胖者應積極減重，不可抽菸、減少飲酒等，女性也應定期乳癌篩檢；據研究，婦女每2年1次乳房攝影能降低41％乳癌死亡風險，早期存活率達9成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言