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醫：糖尿病患罹乳癌風險比一般人高40％

中央社 / 台北18日電

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）去年12月公布最新數據，乳癌已取代肺癌成為全球最常見癌症；醫師提醒，糖尿病患罹乳癌風險比常人高40％，呼籲女性定期篩檢、規律運動。

據衛生福利部國民健康署最新統計，乳癌居台灣女性好發癌症之首，每年約新增1萬4000名個案，平均每37分鐘就有1名女性新確診為乳癌。

專長為乳房外科的立達診所醫師張容蓉表示，肥胖、不健康飲食及缺乏運動等不良生活型態是乳癌重要危險因子，公元2011年瑞典一項研究也發現，糖尿病患者罹患乳癌風險比一般人高40％。

張容蓉說，可能是高血糖導致身體長期處於發炎狀態，尤其第二型糖尿病患者多有肥胖問題，過多脂肪細胞會釋放某些成分，引起發炎反應，讓身體無法有效利用葡萄糖，種種惡性循環都可能造成癌細胞增生。

張容蓉表示，想避免乳癌上身，除規律運動，飲食上也應少吃甜食、多吃白肉和五穀蔬菜，肥胖者應積極減重，不可抽菸、減少飲酒等，女性也應定期乳癌篩檢；據研究，婦女每2年1次乳房攝影能降低41％乳癌死亡風險，早期存活率達9成。

乳癌 糖尿病

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