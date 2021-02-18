最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻 冰封剩7度

強烈大陸冷氣團持續發威，即將進入最冷時刻。中央氣象局說，目前已針對16縣市發布低溫特報，今晚到明晨是最冷時刻，在輻射冷卻效應影響下，局部地區低溫下探7度。

低溫特報顯示，今天至明清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷。今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。區域包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象預報員張承傳說，今天晚上到明天清晨是最冷的時候，配合較強輻射冷卻，台南以北、宜花地區9到11度，局部地區氣溫更低，下探7到8度，其他地區高屏、台東13到14度。

張承傳說，明天白天冷氣團減弱，氣溫回升，不過要注意日夜溫差比今天更大。北部、東半部高溫20度，中南部23到24度。到下周日清晨前還是要留意輻射冷卻，不過北部高溫會回到25度左右，中南部26到27度。下周一之前水氣都很少，各地晴到多雲，僅明天中南部有零星雨。

至於颱風狀況，張承傳說，菲律賓東方海面昨天上午8時形成熱帶性低氣壓，並於今天增強為今年第一號颱風「杜鵑」，屬於輕度颱風，對台灣無直接影響，發布警報機率低。路徑上，今明兩天緩緩朝菲律賓中南部群島前進，周末通過，下周一抵達南海。

張承傳說，下周二起到周四，颱風外圍環流水氣北上到台灣附近，加上有一股東北風下來，會為迎風面東半部和恆春半島帶來局部短暫雨。