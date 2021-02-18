承銷人買氣低迷交易遲緩 北農：各菜種行情跌多漲少

年後傳統市場開市市況差、買氣弱，菜價持續低迷；指標性菜王高麗菜價再下滑，根據台北農產運銷公司統計，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價8元，中價6元、下價4元。

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜交易量1775公噸，比昨日(17日)2130公噸減少16%，蔬菜每公斤平均批發價19.3元，比昨日小跌0.1元；昨日年後傳統市場開市爆大量，不少中南部北上的蔬菜都沒拍賣完，北農昨日中午也發出示警，要求農民「酌量出貨」。

根據北農的官網資料顯示，今日進貨量較昨日減少，量增菜種有紅蘿蔔等，量減菜種有高麗菜、大白菜、蘿蔔、青蔥、小白菜、青江菜、菠菜、A菜、茼蒿、地瓜葉、青花菜、花椰菜、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、蕃茄、甜椒、敏豆、玉米等，其餘各菜種均略增。今日進貨量較昨日減少，市況受外市銷售不暢、需求減少影響，承銷人購買意願趨弱，買氣低迷，交易市況遲緩，各菜種行情跌多漲少。

根據北農官網資料顯示，高麗菜今日到貨量約365噸，比昨日(457公噸)減少近100公噸 ，但消費力薄弱、價格持續低迷；根據農糧署官方網站的統計顯示，今年1月中旬的高麗菜在台北主要市場的均價為30.79元之後每旬(10天)持續下滑，到2月中旬台北主要批發市場的均價已達到每公斤平均批發價5.83元，逼近農糧署設定的高麗菜監控價格5.3元。