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香菜、九層塔放沒幾天就枯黃好苦惱！ 內行人揭各式保存妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網上發文詢問如何才能把葉菜類食材保存久一些，引發討論。示意圖／ingimage
一名網友在網上發文詢問如何才能把葉菜類食材保存久一些，引發討論。示意圖／ingimage

現代人工作繁忙，許多民眾在購買食材時，會一次購買較多的份量回家保存，既方便又省時。然而，葉菜類的食材較不耐放，時常放幾天就開始枯黃，因此保存食材是許多人感到困擾的難題之一。有網友就發文「葉菜類東西如何保存？」，詢問大家怎樣可以讓香菜、九層塔等菜類保存期延長，引發討論。

一名網友在PTT的CookClub板上透露，「每次買九層塔、香菜，放冰箱沒兩天就枯掉了，每次都覺得好可惜。之前在這裡學到一招是對付蔥的，就是把蔥泡在水裡養，但泡太久還是會爛掉，除了跟菜販凹說送一小把，讓我炒菜，還有什麼方式可以保存，九層塔、香菜呢？」原PO在文中最後也說明自己為此十分苦惱，希望有內行人能分享保存秘訣。

許多網友紛紛分享個人的保存妙招，「九層塔我都種盆在陽台，要用再摘，蔥可以切成蔥花放保鮮」、「蔥我都用保鮮膜整根包起來放冰箱可以放兩三個星期」、「蔥太多吃不完我都會做成蔥油」、「九層塔看能不能凹到有根的，種土裡就會長一堆了」、「香菜就用多少買多少，我老家會用報紙包一大把讓我帶回家吃」、「蔥用報紙包起來再用塑膠袋包，大概可以放兩個禮拜」、「裝在保鮮盒再冰可以放久一點」。

除此之外，還有部分網友表示水是保存長久的密技，「我看YouTube說九層塔要先挑過擦乾，用廚房紙巾灑幾滴水，整個包裝後裝袋，放冰箱冷藏，可以延緩變黑，我試過真的有效」、「水不要多，一點點就好，蔥真的吃不完建議把它種土裡」、「香菜放杯子裡加水淹過根部，塑膠袋套起來用橡皮筋固定，放冰箱可以放兩週，完全不會爛掉」、「香菜用水淹放冰箱，可以延長很多天」。

冰箱

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