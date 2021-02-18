影／中南部水情拉警報 曾文水庫蓄水不到兩成

牛年開春，卻還遲遲盼不到降雨，旱災中央災害應變中心決議自2月25日起，嘉義及台南調整為減量供水的橙燈、用水大戶都要減供；若春雨不至，下一步就是亮起分區供水的紅燈。南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，連汽車都可以開下去，許多民眾跑到壩底遊玩，也是近年來罕見現象。

指揮官經濟部長王美花表示，春節各水庫集水區降雨約20到40毫米，但幫助有限，且據氣象局預測，二、三月雨量偏少，四至六月偏少至正常，水情不確定性很高。旱災中央災害應變中心決定嘉義與台南由減壓供水的黃燈，調整為減量供水的橙燈，也就是每月用水超過一千度的用水大戶中，除醫療等特殊性質用戶外，非工業用水戶減供兩成、工業用戶減供百分之五到廿；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需用水者，也減供兩成。 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，許多民眾跑到壩底遊玩，也是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，有民眾騎電動車到壩底遊玩，也是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，從空中俯瞰已經快要乾到見底。記者季相儒／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，庫底的大樹都已經露出，也是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，許多民眾跑到壩底遊玩，也是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影 南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，上游的嘉義大埔情人公園附近整片水庫區已經乾到見底，許多民眾跑到壩底遊玩，也是近年來罕見現象。記者劉學聖／攝影