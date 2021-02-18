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228連假省道地雷路段還是會塞 公共運輸優惠看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部公路總局預估，省道仍有路段出現擁塞。聯合報系資料照
交通部公路總局預估，省道仍有路段出現擁塞。聯合報系資料照

今年二二八連續假期自2月27日起至3月1日。交通部公路總局說，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次特性外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊，為免路途塞車之苦，建議外出民眾多加利用大眾運輸，節省行車成本。

公總說，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，自2月26日0時起至3月1日24時止推出多項公共運輸疏運措施，民眾搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

欲前往宜花東地區的民眾可享更多優惠，搭乘北花國道客運可享來回票400元優惠，「【0999】高鐵左營站─台東轉運站」公路客運直達臨時路線，亦提供單程優惠票價350元，來回票650元優惠；民眾抵達東部地區之後，持客運票證更可享在地有腳租賃優惠，除租車優惠外，回程可再享最高折抵客運票價200元優惠。

在公路交通方面，公總說，預估車潮自2月26日（五）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將集中於2月27日至3月1日上午，返回工作地車潮則預計集中於2月28日晚間起至3月1日。

公總說，研判省道易壅塞路段包含地區主要幹道（如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段等）、銜接高速公路之路段（如：台65線、台74線、台86線快速公路及台18線銜接各國道交流道等），及重要觀光風景地區鄰近路段（台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等）。

公總建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路APP」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路APP所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

國道客運 票價 車潮

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