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剩湯「蓋鍋蓋煮滾可放過夜？」 營養師曝隱憂：恐吃毒下肚

聯合新聞網 / 綜合報導
剩湯沒喝完「蓋鍋蓋煮滾就可放過夜？」營養師李婉萍PO影片導正婆媽觀念，指滾過後反而進入「危險溫度帶」，恐造成細菌孳生。示意圖／ingimage
剩湯沒喝完「蓋鍋蓋煮滾就可放過夜？」營養師李婉萍PO影片導正婆媽觀念，指滾過後反而進入「危險溫度帶」，恐造成細菌孳生。示意圖／ingimage

年夜菜沒吃完怎麼辦？許多婆婆媽媽最常使出「加熱殺菌」一招，甚至蓋鍋蓋煮滾後不放進冰箱，就認為能確實殺光細菌。對此，營養師李婉萍就指出，經過如此處理的食物會進入「危險溫度帶」，恐怕反而會大量孳生細菌。

李婉萍在YouTube頻道「李婉萍的營養天地」PO出影片導正婆媽觀念，表示常聞許多婆媽說喝剩下的湯只要蓋上鍋蓋加熱滾過，滾完鍋蓋不要拿起就可以放一整夜，但事實上這些食物煮完沒在2小時內吃完，放涼後剛好進入「6°C～70°C的危險溫度帶」，反而導致細菌大量孳生。

李婉萍說，雖然加熱過後會滅菌，「但有些菌產生的毒素加熱後卻無法消滅」，例如金黃色葡萄球菌就無法消滅，吃下肚恐會造成身體不適症狀，因此建議食物趕快吃完，或是放入冰箱保存，「若是夏天就要在1小時內吃完」，以免產生毒素，對人體產生危害。

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