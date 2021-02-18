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更年期婦女易泌尿道感染 醫護：應加強私密處衛生清潔

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北榮新竹分院定期替社區婦女舉辦講座說明，讓民眾了解何謂泌尿道感染。圖／台北榮總新竹分院提供
北榮新竹分院定期替社區婦女舉辦講座說明，讓民眾了解何謂泌尿道感染。圖／台北榮總新竹分院提供

台北榮總新竹分院日前一名67歲婦女前來就醫，自述時常下腹疼痛，甚至嚴重時伴隨發燒、血尿的情形，頻率高的時候幾乎每個月就會發作1次，經診斷為泌尿道感染，醫護就提醒，更年期婦女由於體質改變，女性賀爾蒙降低，使私密處黏膜較為乾澀與脆弱，容易造成細菌滋生，進而增加泌尿道感染，因此更應該注意清潔衛生。

北榮新竹分院家醫科護理師呂惠芬就指出，女性的尿道口離陰道及肛門相當近，平均約只有3公分距離，所以容易在如廁後清潔不當或經由性行為，容易把陰道或肛門附近的細菌帶進尿道，也因此相較於男性，女性更容易發生泌尿道感染。

常見的泌尿道感染原因除了有每天飲水量不足、長時間憋尿，或是性行為等，都是造成感染的可能，尤其最常見的是有些女性在如廁後，因擦拭方向誤將陰道或肛門裡的細菌帶進尿道，進而引起尿道發炎感染，也有女性是更年期過後，女性賀爾蒙降低，使得尿道黏膜較為乾澀與脆弱，一滋生細菌就容易反覆感染。

呂惠芬就建議，每天至少喝1500毫升的水，定時排尿且如廁後用正確的方式進行清潔，即由前向後擦拭，同時避免穿過緊的褲子，以免通風不良，造成細菌滋生，在性行為前也要注意雙方清潔，也可以依照醫師建議食用特定的保健食品，以預防泌尿道感染的發生。

但除了個人衛生清潔，過度濫用抗生素也會破壞腸胃道的菌叢生態，進而降低人體免疫力，她則提醒民眾如果有泌尿道感染，千萬不要自行至藥局買藥服用，以免造成驗尿及細菌培養失準，進而導致醫師在選藥與治療上的困難。

性行為 新竹

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