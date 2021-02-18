今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

說到美（beauty），多數人直覺聯想到的可能是繪畫、雕塑等一般所謂的藝術品。不過，如果留意身邊，會發現許多設計物，像手機、杯碗、桌椅等，也給予我們美感。可是，設計常被遺漏於審美的範疇之外。我們會從風格、技法欣賞藝術品的美，但在評比設計物的好壞時，通常會先考量其是否能良好地執行功能。

2021-02-18 10:45