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今年首颱杜鵑生成！對台灣影響曝 下周二帶來水氣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年首颱杜鵑生成。圖／取自日本氣象廳
今年首颱杜鵑生成。圖／取自日本氣象廳

菲律賓東方海面昨天上午8時形成熱帶性低氣壓，根據日本氣象廳資訊，稍早已經增強為今年第一號颱風「杜鵑」，對台灣無直接影響但會帶來水氣。

氣象預報員張承傳說，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓在稍早形成颱風，路徑預計先穿過菲律賓中南部群島，下周一進入南海。對台灣沒有直接影響，發布海上警報機率低，不過下周二、三會為東半部和恆春半島帶來水氣。

鄭明典昨在臉書上表示，氣候上西北太平洋上颱風生成頻率最低的就是2月，所以看到有熱低發展潛勢，就可以算是一件特別的天氣事件。2月熱帶氣旋不容易發展的原因是垂直風切大，現在這一區的垂直風切也不小，所以低氣壓發展還是很受限。

氣象局也在臉書粉專表示，氣候上而言，2月是西北太平洋颱風生成頻率最低的月份，1981至2020年的2月份，40年期間只有8個颱風生成。若將時間更細分至旬，1月下旬至2月下旬的颱風生成頻率最低。台灣最早發布颱風警報的時間為4月下旬。

颱風 鄭明典 氣象局

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