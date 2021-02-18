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政院：與去年相比國產豬屠宰量增加6000公噸

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院表示，與去年相比，今年一至二月中的國產豬屠宰量增加6000公噸。報系資料照
行政院表示，與去年相比，今年一至二月中的國產豬屠宰量增加6000公噸。報系資料照

萊豬開放進口已逾一個半月，行政院今表示，外界曾經質疑進口萊豬會導致國內豬肉消費崩盤，但今年國產豬肉消費量與去年同期相比，整體屠宰量提高了6000公噸，可看出來銷量反而增加。

為因應萊豬進口，農委會今赴行政院會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」產業輔導方案，並詳細說明養豬產業百億基金用途。4年中程計畫總經費128.3億元，經費比例最高為推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級達40.16億元，其次是輔導養豬場現代化轉型升級的34.81億元，以及保障豬農收益、穩定產銷的33億元。

另外，行政院今也整理今年1月至2月中，國產豬與進口豬肉占比，秘書長李孟諺表示，進口豬肉占比落在8%左右，而進口豬內臟豬腳等其他可食用部位則是3%左右，且經逐批檢驗，美豬部分至今無萊豬進口。

李孟諺說，外界曾經質疑進口萊豬會導致國內豬肉消費崩盤，但今年國產豬肉消費量與去年同期相比，去年同期為5.8萬公噸，今年則達到6.2公噸，加上其他可食用部位，整體屠宰量提高了6000公噸，可看出來銷量反而是增加，過去外界對政策的批評，政府將陸續用數據與實際情形讓外界理解。

萊豬 行政院 李孟諺

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