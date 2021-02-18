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湖山水庫微調供水量 每日減供2萬噸估可撐到雨季

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
中南部水情嚴峻，主要供應民生用水的雲林湖山水庫從昨天開始減供水量，估可撐到雨季，民眾仍需節約用水。記者陳苡葳／攝影
中南部水情嚴峻，主要供應民生用水的雲林湖山水庫從昨天開始減供水量，估可撐到雨季，民眾仍需節約用水。記者陳苡葳／攝影

中南部水情嚴峻，湖山水庫今天蓄水量57.42%，有效蓄水量2920萬噸，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，因應目前水情變化，主要供應民生用水的湖山水庫從昨天開始減供水量，估可撐到雨季，民眾仍需節約用水。

湖山水庫去年10月上旬一度接近滿水位211.5公尺，農曆春節前雖有零星降雨，但並未為水庫集水區帶來有效水源，至目前為止水位已降至199.42公尺。

現在中南部水情拉警報，李炎任指出，湖山水庫從昨天開始，民生用水每日供給量從原本約20萬噸，調降為18萬噸，預估可維持到4、5月。雲林地區民生用水雖沒有受到明顯影響，但民眾仍需「有水當思無水之苦」共體時艱，勿浪費水資源

全台水情進入緊張狀態，25日起雲林地區水情燈號調整為減壓供水的黃燈，為此縣府水利處也密切注意水情變化，處長許宏博表示，縣府將配合中央水情應變調配水資源政策。

水庫 水資源 春節

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