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翻開書本就睡著 小心「猝睡症」上身

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
如果每天都有睡到足夠時間，但還是嗜睡，便需要透過專業的「多次入睡睡眠檢查」判斷是否為猝睡症。記者楊雅棠／攝影
如果每天都有睡到足夠時間，但還是嗜睡，便需要透過專業的「多次入睡睡眠檢查」判斷是否為猝睡症。記者楊雅棠／攝影

春節結束，寒假也要跟著結束，下周全國各級學校就要開學。但打開書本就想睡覺、上課上到一半就無預警睡著，恐怕不是故意偷懶或放假症候群，而是罹患「猝睡症」。北醫大附醫睡眠研究中心主治醫師李信謙建議，如果每天都有睡到足夠時間，但還是嗜睡，便需要透過專業的「多次入睡睡眠檢查」判斷，並給予藥物治療。

根據國外的研究，患有猝睡症的人口比率每10萬人為25至50人。依此比例我國可能有6000至1萬1000名猝睡症患者；但從健保就醫資料來看，長期接受診療的猝睡症病患卻少於千人，此結果代表高達八成個案並未得到適切的診療。

李信謙表示，猝睡症和呼吸中止症不同，呼吸中止症的患者主要是因為晚間睡眠時出現呼吸中止，造成睡眠不足而有白天嗜睡現象；但猝睡症則是睡眠結構出問題，中樞神經系統對睡眠和清醒的控制產生障礙，多出現在青少年，發病的高峰是在11至15歲和20至30歲兩個族群。

李信謙說，許多猝睡症患者因為常在清醒時就突然睡著，除了常讓家長、老師以為是在裝病，造成心理壓力外，也可能因為突然進入睡眠，肌肉放鬆，容易發生意外。

因此，家長如果發現孩子常常白天想睡，不要馬上責備。通常青少年建議每日能睡到八至九小時，家長可以先幫忙做一兩周的睡眠紀錄。確定都有睡到足量，且排除日夜顛倒、生活習慣造成睡眠剝奪的情形；若還是有白天嗜睡狀況，建議帶到醫院進行睡眠檢查。

李信謙表示，「想睡和睡得著不一樣」，因次要確定猝睡症必須經過一整晚的睡眠檢查及白天多次入睡睡眠檢查。在整夜睡眠檢查後的白天，針對疑似的個案，施行五次入睡測試。

利用精密的睡眠檢查儀器進行監控，發現每次都能在八分鐘內入睡，且有兩次以上的動眼期，就極有可能是猝睡症；有時還需要輔以抽血檢測，或腦脊髓液檢驗，才能獲得正確的診斷。

李信謙說，健保署已經公告修正診斷此疾病的標準檢查，相信可以讓更多受嗜睡及猝睡症狀所苦的病人，得到適切的診療。

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